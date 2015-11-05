Создать список благотворительных сайтов (ваша цена)

Нужно создать список благотворительных сайтов для сбора средств на лечение.

Требования к сайтам:

1. На сайте можно организовать сбор средств или получить иную помощь для ВЗРОСЛОГО больного. Подходят также группы в соцсетях (исключая группы уже найденных сайтов)

2. Можно получить помощь в ситуации, когда больному не грозит смерть

3. Сайт на русском языке и работает с гражданам рф

Подробнее: хотим организовать сбор помощи для друга, попавшего год назад в аварию на мотоцикле. Человеку сейчас нужна операция по восстановлению ног, на которую родные не могут собрать деньги ( это 300 000 рублей). Нужен список сайтов, где можно получить помощь по сбору средств. Примеры такого сайта: https://www.miloserdie.ru/how-to-help/

Пишите пожалуйста цену за 1 найденный вами сайт. Хотим выбрать одного исполнителя, чтобы он как следует прошерстил рунет и создал полный список таких сайтов.