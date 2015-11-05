Размещение объявлений на электронных досках

Нужно наполнить сайт http://like-trust.ru/rating.php Здесь представлены smm сервисы для раскрутки в соц сетях. Поэтому наполняющим нужно знать, что такое лайки, подписчики, репосты, фан пейдж, паблик страница, фоловеры и другое. Сами сервисы уже добавлены в рейтинг. Их 70 штук ...