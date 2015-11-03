Требуется заполнение сайта на joomla

Фото добавляем не менее 4 шт. к объявлению. (не ссылки прописываем,а заливаем на сайт! Полноценные фотографии) Точно вносим параметры лотов . Особое внимание надо обратить на параметры. Обязательно указывать точные параметры. К каждому лоту прибавляем + 3 000 руб. всего ...
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Требуется красивое заполнение сайта blesk.spbprint.net товарами, фотографиями, html-страницами.
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