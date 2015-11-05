Доработка и наполнение сайта на WordPress

Наполнение сайтовЗавершен7 заявок225 просмотров
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Есть сайт на WordPress

Необходимо изменить цвет некоторых областей и сделать не большое наполнение материалом в пределах 10 станиц.

Нужно срочно.

WordPress
8 лет назад
vlarr
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
18 отзывов
Выбранный исполнитель
zaycevdesign
Станислав 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$20
2 дня
Благодарю Станислава за хорошую работу. Из сроков несколько выбились, но причиной было то что задача оказалась сложнее чем предполагалось изначально. Результатом доволен. Рекомендую Станислава как хорошего специалиста.
Отличный заказчик. Своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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