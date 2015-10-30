Заполнение сайт

Нужен контентщик для добавления 20 статей через html теги и стили. Вам предоставляется текст статьи. На сайте нет визуального редактора. Вам нужно будет добавлять статью с тегами HTML форматирования: абзацы, иногда таблицу на 1-2 строчки, колонки. Нужно: 1)красиво добавить ...