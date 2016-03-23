Необходимо опубликовать 30 статей на CMS Wordpress. В обязанности входит: 1. Получение статьи и её публикация на блоге. Проверка - есть ли подобная статья на сайте. 2. Подбор и обработка картинок для статей. Должен быть вкус к картинкам. ...
Заполнение 1500 карточек товаров. Спортивная направленность.
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Здравствуйте!
Интернет-магазину необходимо заполнить новые карточки товара из коллекции осень-зима 2016. Направленность
спортивная: вело, лыжи, сноуборды, походы. Обязательно чтобы вы имели представление об этих вещах. Копирайт нужен не классический сеошный, а в большей степени для людей. Именно поэтому, чтобы не возникало смешных ситуаций, вы должны хотя бы приблизительно понимать чем отличаются друг от друга рюкзаки, палатки и спальники. Что такое коньковые и классические лыжи и т.д. Все более глубокие особенности поясним.
Задачи:
- Заполнение карточек товаров: поиск на основании названия товара или его артикула информации о товаре и его изображение/(ия). Копипаст или рерайт(где возможно) описания. Копирайт(где актуально) краткого описания(100-300
знаков).
- Заполнение параметров товара. На основании уже созданной базы данных параметров, присваивать товару необходимые параметры.
- Заполнение метатегов
- Поскольку работа удаленная, то хотелось бы видеть вас в онлайне в течении рабочего дня.
- Хорошее и изощренное умение пользоваться поиском, в том числе и на буржуйских сайтах.
- Желательно знание английского на уровне школы.
- Оплата за количество карточек товара и за сложность.
Простая карточка, например "Шапка Adidas" - надо найти одно изображение и скопипастить состав 100% акрилл, проставить 2-3 параметра. Такая карточка будет стоить 15 р.
Обычная карточка, например "Туристический рюкзак Tatonka": имеет 3 цвета модификаций и еще 5 дополнительных изображений (особенности рюкзака). Копипаст(как правило в одном месте). Установка параметров (3-7 шт.). 20р
Сложная карточка. тоже какой-нибудь "рюкзак Deuter". Все как в обычной карточке + копирайт/рерайт краткого описания товара (100-300 символов). 25-30 р.
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