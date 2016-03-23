Заполнение 1500 карточек товаров. Спортивная направленность.

Здравствуйте!

Интернет-магазину необходимо заполнить новые карточки товара из коллекции осень-зима 2016. Направленность

спортивная: вело, лыжи, сноуборды, походы. Обязательно чтобы вы имели представление об этих вещах. Копирайт нужен не классический сеошный, а в большей степени для людей. Именно поэтому, чтобы не возникало смешных ситуаций, вы должны хотя бы приблизительно понимать чем отличаются друг от друга рюкзаки, палатки и спальники. Что такое коньковые и классические лыжи и т.д. Все более глубокие особенности поясним.

Задачи:

Заполнение карточек товаров: поиск на основании названия товара или его артикула информации о товаре и его изображение/(ия). Копипаст или рерайт(где возможно) описания. Копирайт(где актуально) краткого описания(100-300 знаков).

Заполнение параметров товара. На основании уже созданной базы данных параметров, присваивать товару необходимые параметры.

Заполнение метатегов

Пожелания:

Поскольку работа удаленная, то хотелось бы видеть вас в онлайне в течении рабочего дня.

Хорошее и изощренное умение пользоваться поиском, в том числе и на буржуйских сайтах.

Желательно знание английского на уровне школы.

Оплата за количество карточек товара и за сложность.

Оплата зависит от сложности карточки.

Простая карточка, например "Шапка Adidas" - надо найти одно изображение и скопипастить состав 100% акрилл, проставить 2-3 параметра. Такая карточка будет стоить 15 р.

Обычная карточка, например "Туристический рюкзак Tatonka": имеет 3 цвета модификаций и еще 5 дополнительных изображений (особенности рюкзака). Копипаст(как правило в одном месте). Установка параметров (3-7 шт.). 20р

Сложная карточка. тоже какой-нибудь "рюкзак Deuter". Все как в обычной карточке + копирайт/рерайт краткого описания товара (100-300 символов). 25-30 р.