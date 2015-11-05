Сделать яндекс или гугл карту с пунктами самовыза из xls таблицы

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Около 900 пунктов по рф. Надо сделать карту с отмечеными пунктами на базе веб карт.

Если можно автоматом подгружать там, то тем лучше. 

У каждого пункта должен быть указан, адрес, время работы, стоимость доставки.

8 лет назад
glz
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bastor
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
5 дней
Быстро справился с порученным заданием, рекомендую!
Отличный заказчик. Все четко, оперативно и по делу. Никаких проблем не возникло, рекомендую!