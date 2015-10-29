Опубликовать 50 материалов на Wordpress

Здравствуйте.

Нужно опубликовать 50 уже написанных материалов на медицинском портале (новости, статьи, карточки в каталоге клиник и тп), а также оформить уже опубликованные материалы такими элементами как картинки, списки, подзаголовки и прочими.

Жду предложений от людей которые знакомы с WP, базовыми html тегами, подготовкой картинок.

Цена - 50 руб за 1 публикацию статьи с картинками и другими элементами, по результатам будут новые заказы.

Срок - 2 дня.

Жду предложений, ОСТАВЛЯЙТЕ СКАЙПЫ!