Опубликовать 50 материалов на Wordpress

$40
Наполнение сайтовЗакрыт19 заявок213 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Нужно опубликовать 50 уже написанных материалов на медицинском портале (новости, статьи, карточки в каталоге клиник и тп), а также оформить уже опубликованные материалы такими элементами как картинки, списки, подзаголовки и прочими.

Жду предложений от людей которые знакомы с WP, базовыми html тегами, подготовкой картинок.

Цена - 50 руб за 1 публикацию статьи с картинками и другими элементами, по результатам будут новые заказы.

Срок - 2 дня.

Жду предложений, ОСТАВЛЯЙТЕ СКАЙПЫ!

 

WordPress
8 лет назад
jimmy_2
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
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