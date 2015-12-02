Наполнить контентом статический сайт.

Есть набор продукции на одном сайте. Каждый продукт – это картинка и нзвание-описание. Необходимо эту продукцию разместить на новом сайте, в обеих языковых версиях сайта. CMS – Joomla. На новом сайте дизайн отличается от сайта-донора, поэтому нужен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сверстаный сайт-визитка, очень скромный. Мы уже сделали шаблон, заинклудили повторящиеся блоки. Админку нет. Что необходимо сделать:
1) Заполнить новостями (5-7)
2) Заполнить статьями (4-5)
3) Вставить ссылки на соц сети
4) Вставить счетчики
Статьи не большие, картинок по одной на статью.
Делаем так: для каждой статьи и новости создаем новенький файлик на основе шаблона главной, вносим туда текст и картинку, далее вносим ссылки в главную.
Сделать нужно сегодня. Хороший проект для новичков фриланса.
- Похожие заказы
- $16Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
Базовое медицинское образование. Навыки работы на компьютере, быстрая обучаемость для работы с простыми программами по простой обработке текста и графики. Усидчивость и исполнительность. Работа удаленно. (Офис: Москва-Румянцево) В основные задачи будет входить оформление товаров и категорий на сайте, изменение цен. ...Наполнение сайтов34 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо полностью перенести все материалы и посты из группы ( рок-группа) vkontakte в facebook https://vk.com/backinblackbandЗавершен8 лет назад
Сайт на вордпрес, количество страниц ~ 8 шт., на которых необходимо изменить либо добавить текст. Текст продиктует человек по телефону (в основном это рассатновка абзацев и увеличение интервалов между азацами), описывать задание текстом не целесообразно. ...Завершен8 лет назад
1. сделать прайс лист в екселе + сохранить фотографии. (ссылка на категорию по которой нужно будет работать. http://bgtshop.ru/catalog/aksessuary/shild/?PAGEN_1=2) [list][*]в екселе [*]1. колонка название (Шильд "MAZDA SPEED" Для Mazda, Самоклеящийся. 1 шт.) [*]2. колонка цена[*]и так же по названием ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужно наполнить интернет магазин детских игрушек + детская одежда (находить описание + фото). Ориентировочно 600-700 позиций. От меня наименование позиций + фото товара по требованию (сфотографирую на телефон) От вас цена за 1 позицию. Оплата в идеале на ...Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
Нужен человек который сможет разместить готовую статью и фото на медицинских сайтах . Предлагайте свою цену за одну площадку. Предпочтение отдам наиболее адекватной ценеЗавершен8 лет назад
- $200
Даю список запросов, с нужным мне количеством адресов для каждого запроса, (приблизительно нужно набрать 10000 компании) пробиваете через яндекс и гугл по моим ключам в регионе мск, и собираете мне в таблицу, название домена, адрес ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется отбор тем и публикация готовых материалов по теме «утеплениепенополиуретаном». Что именно нужно делать: 1. На основе данных конкурентов отобрать темы для написания статей, которые будет писать копирайтер. 1.1 – для каждой подобранной темы нужно будет из этого ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо несколько контент-менеджеров для заполнения карточек объектов на сайте. Тематика сайта - внутренний туризм. Оплата на карту Привата (15 гривен за объект, с перспективой повышения). Всего необходимо добавить около 1 000 объектов.Наполнение сайтов39 заявокЗакрыт8 лет назад