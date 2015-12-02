Наполнить контентом статический сайт.

Наполнение сайтовЗавершен8 заявок170 просмотров
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Есть сверстаный сайт-визитка, очень скромный. Мы уже сделали шаблон, заинклудили повторящиеся блоки. Админку нет. Что необходимо сделать:

1) Заполнить новостями (5-7)

2) Заполнить статьями (4-5)

3) Вставить ссылки на соц сети

4) Вставить счетчики

Статьи не большие, картинок по одной на статью.

Делаем так: для каждой статьи и новости создаем новенький файлик на основе шаблона главной, вносим туда текст и картинку, далее вносим ссылки в главную.

Сделать нужно сегодня. Хороший проект для новичков фриланса.

8 лет назад
upravaro
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
anddreyko
Андрей 
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Прекрасный, ответственный исполнитель. Сделал всё качественно и в срок.
все ок
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