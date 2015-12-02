Наполнить контентом статический сайт.

Есть сверстаный сайт-визитка, очень скромный. Мы уже сделали шаблон, заинклудили повторящиеся блоки. Админку нет. Что необходимо сделать:

1) Заполнить новостями (5-7)

2) Заполнить статьями (4-5)

3) Вставить ссылки на соц сети

4) Вставить счетчики

Статьи не большие, картинок по одной на статью.

Делаем так: для каждой статьи и новости создаем новенький файлик на основе шаблона главной, вносим туда текст и картинку, далее вносим ссылки в главную.

Сделать нужно сегодня. Хороший проект для новичков фриланса.