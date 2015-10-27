Собрать контент

Добрый день! Нужно наполнить интернет магазин детских игрушек + детская одежда (находить описание + фото). Ориентировочно 600-700 позиций. От меня наименование позиций + фото товара по требованию (сфотографирую на телефон) От вас цена за 1 позицию. Оплата в идеале на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. сделать прайс лист в екселе + сохранить фотографии. (ссылка на категорию по которой нужно будет работать. http://bgtshop.ru/catalog/aksessuary/shild/?PAGEN_1=2)
- в екселе
- 1. колонка название (Шильд "MAZDA SPEED" Для Mazda, Самоклеящийся. 1 шт.)
- 2. колонка цена
- и так же по названием как из 1 колонки название папки "Шильд "MAZDA SPEED" Для Mazda, Самоклеящийся. 1 шт." туда надо сохранить все фотографии из товара (к примеру; http://bgtshop.ru/catalog/aksessuary/shild/shild-mazda-speed-dlya-mazda-samokleyashchiysya-1-sht_1/)
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