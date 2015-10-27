Собрать контент

1. сделать прайс лист в екселе + сохранить фотографии. (ссылка на категорию по которой нужно будет работать. http://bgtshop.ru/catalog/aksessuary/shild/?PAGEN_1=2)

в екселе

1. колонка название (Шильд "MAZDA SPEED" Для Mazda, Самоклеящийся. 1 шт.)

2. колонка цена

и так же по названием как из 1 колонки название папки "Шильд "MAZDA SPEED" Для Mazda, Самоклеящийся. 1 шт." туда надо сохранить все фотографии из товара (к примеру; http://bgtshop.ru/catalog/aksessuary/shild/shild-mazda-speed-dlya-mazda-samokleyashchiysya-1-sht_1/)

2. по сделанному прайсу и сохранённым фото, нужно будет добавить на сайт. (ссылка будет позже)