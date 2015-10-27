Наполнение интернет магазина.

Нужен человек который сможет разместить готовую статью и фото на медицинских сайтах . Предлагайте свою цену за одну площадку. Предпочтение отдам наиболее адекватной цене
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно наполнить интернет магазин детских игрушек + детская одежда (находить описание + фото).
Ориентировочно 600-700 позиций.
От меня наименование позиций + фото товара по требованию (сфотографирую на телефон)
От вас цена за 1 позицию.
Оплата в идеале на карточку приватбанка (Украина)
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