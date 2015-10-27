Наполнение интернет магазина.

Наполнение сайтовЗакрыт28 заявок278 просмотров
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Добрый день!

Нужно наполнить интернет магазин детских игрушек + детская одежда (находить описание + фото).

Ориентировочно 600-700 позиций.

От меня наименование позиций + фото товара по требованию (сфотографирую на телефон)

От вас цена за 1 позицию.

Оплата в идеале на карточку приватбанка (Украина)

8 лет назад
web_work_
Сухомлин 
47 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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