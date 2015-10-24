Провести работы на сайте (наполнение, исправление ошибок)

Сайт на самописном движке местной студии, с ним работают три менеджера разобраться не сложно.

Залить 100 статей на сайт – прописать для каждой тайтл (идентично названию статьи), дескрипшн (написан вместе со статьей) и кейворды. Все статьи должны быть отобраны по смыслу и выводится в меню или на определенной странице соответствующей. Каждая статья должна иметь ЧПУ латиницей в соответствии с подсветкой запроса яндексом. Или дополнить, изменить уже имеющиеся страницы.

Вставленный в статьи код (текст) не должен иметь лишних тегов.

Подобрать для каждой статьи две картинки и также разместить их (прописать картинкам тайтл, альт и дань название латиницей в соответствии с запросом.

Проверить сайт на дубли, на уникальность контента (140 стр в индексе).

Проверить и исправить meta на 100 имеющихся страницах (убрать лишнее).

Что уже найдено и надо исправить

Исправить роботс

Разобраться с картой сайта

Разобраться с ошибками 404

Проверить оптимизированность имеющихся страниц (наличие ключа в тексте, подходит ли заголовок и тайтл) и исправить ошибки.

Найти другие ошибки на сайте.

Заказать дескрипшены на 100 статей

Получится ли сделать:?

Подобрать семантику на 100 запросов.

Сделать перелинковку на имеющихся и новых статьях.