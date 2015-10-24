В региональную мото группу на месяц требуется контент-менеджер, который в теме. Необходимо делать 4-5 постов в день, но качественного контента. :) Оплата - 300 грн на карту ПБ в конце месяца. 5 постов это не много, ...
Провести работы на сайте (наполнение, исправление ошибок)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на самописном движке местной студии, с ним работают три менеджера разобраться не сложно.
Залить 100 статей на сайт – прописать для каждой тайтл (идентично названию статьи), дескрипшн (написан вместе со статьей) и кейворды. Все статьи должны быть отобраны по смыслу и выводится в меню или на определенной странице соответствующей. Каждая статья должна иметь ЧПУ латиницей в соответствии с подсветкой запроса яндексом. Или дополнить, изменить уже имеющиеся страницы.
Вставленный в статьи код (текст) не должен иметь лишних тегов.
Подобрать для каждой статьи две картинки и также разместить их (прописать картинкам тайтл, альт и дань название латиницей в соответствии с запросом.
Проверить сайт на дубли, на уникальность контента (140 стр в индексе).
Проверить и исправить meta на 100 имеющихся страницах (убрать лишнее).
Что уже найдено и надо исправить
Исправить роботс
Разобраться с картой сайта
Разобраться с ошибками 404
Проверить оптимизированность имеющихся страниц (наличие ключа в тексте, подходит ли заголовок и тайтл) и исправить ошибки.
Найти другие ошибки на сайте.
Заказать дескрипшены на 100 статей
Получится ли сделать:?
Подобрать семантику на 100 запросов.
Сделать перелинковку на имеющихся и новых статьях.
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