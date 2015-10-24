Провести работы на сайте (наполнение, исправление ошибок)

$50
Наполнение сайтовЗакрыт2 заявки262 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт на самописном движке местной студии, с ним работают три менеджера разобраться не сложно. 

Залить 100 статей на сайт – прописать для каждой тайтл (идентично названию статьи), дескрипшн (написан вместе со статьей) и кейворды. Все статьи должны быть отобраны по смыслу и выводится в меню или на определенной странице соответствующей. Каждая статья должна иметь ЧПУ латиницей в соответствии с подсветкой запроса яндексом. Или дополнить, изменить уже имеющиеся страницы. 

Вставленный в статьи код (текст) не должен иметь лишних тегов. 

Подобрать для каждой статьи две картинки и также разместить их (прописать картинкам тайтл, альт и дань название латиницей в соответствии с запросом. 

Проверить сайт на дубли, на уникальность контента (140 стр в индексе). 

Проверить и исправить meta на 100 имеющихся страницах (убрать лишнее). 

Что уже найдено и надо исправить 

Исправить роботс 

Разобраться с картой сайта 

Разобраться с ошибками 404 

Проверить оптимизированность имеющихся страниц (наличие ключа в тексте, подходит ли заголовок и тайтл) и исправить ошибки. 

Найти другие ошибки на сайте. 

Заказать дескрипшены на 100 статей 

Получится ли сделать:? 

Подобрать семантику на 100 запросов. 

Сделать перелинковку на имеющихся и новых статьях.

8 лет назад
Artorius
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Контент-менеджер в мото группу вк на месяц

    $13

    В региональную мото группу на месяц требуется контент-менеджер, который в теме. Необходимо делать 4-5 постов в день, но качественного контента.  :) Оплата - 300 грн на карту ПБ в конце месяца. 5 постов это не много, ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание аккаунтов на портале

    Требуется создание аккаунтов на портале. - для каждого аккаунта придумать нормальное имя и привязать к реальной почте - добавить 2 фото в профиль - добавить 3-5 сообщений Цену и сроки указывать нужно за 10 аккаунтов.

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Общение на форуме

    Нужно на форуме каждый день оставлять по 10 постов Пишите цену за 1 постинг Тяжеловатого нечего нету, надо просто общаться но НЕ флудить на форуме!

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перенести контент с сайта на сайт.

    $16

    Добрый день, Уважаемые фрилансеры. Необходимо перенести с обычного html сайта, без админки, товар на сайт, на CMS битрикс. На сайте товаров немного, описание товара тоже не большое. Работы на час, два. Данная работа, отлично подойдет ...

    Наполнение сайтов31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дисконт Мебель 2 заполнение карточек товаров

    1) Необходимо заполнить карточки товаров  для ИМ www.disconmebel.com   - работа контентменеджера Сайт посвящен мебели. Сделан на опенкарте. Странички товаров разной степени сложности и наполненности, в зависимости от категории мебели и конкретного товара. Примеры сложных в нашем понимании ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно создать маленький каталог в CSV

    $5

    Нужно создать маленький каталог товаров в CSV. категория\название товара,описание,артикул,цена,фотографии товаров мало,около 70.Часть товаров будет дублироваться напр. игрушка 4Гб, на нее нужно будет сделать клон в этой-же категории 8Гб,16гб и т.д. Материалы я предоставляю для работы. До 5USD.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад