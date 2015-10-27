Нужно создать маленький каталог в CSV

Добрый день, требуется наполнение шаблонного сайта контентом. Начиная от статей, картинок, ифографикй, заканчивая форматированием текста на странице, используя VisualComposer. В прикрепленном ТЗ есть вся необходимая информация для оценки стоимости проекта. Если есть вопросы, готов ответить и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать маленький каталог товаров в CSV.
категория\название товара,описание,артикул,цена,фотографии
товаров мало,около 70.Часть товаров будет дублироваться напр. игрушка 4Гб, на нее нужно будет сделать клон в этой-же категории 8Гб,16гб и т.д.
Материалы я предоставляю для работы.
До 5USD.
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