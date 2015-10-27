Нужно создать маленький каталог в CSV

$5
Наполнение сайтовЗавершен6 заявок213 просмотров
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Нужно создать маленький каталог товаров в CSV.

категория\название товара,описание,артикул,цена,фотографии

товаров мало,около 70.Часть товаров будет дублироваться напр. игрушка 4Гб, на нее нужно будет сделать клон в этой-же категории 8Гб,16гб и т.д.

Материалы я предоставляю для работы.

До 5USD.

8 лет назад
vseife00
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Yulechka_05_09
Юлия 
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Юлия - супер специалист, выполняет поставленные задачи на 5 с десятью плюсами. От меня только положительные рекомендации!! Еще раз "Спасибо"!
Спасибо большое за доверие к новичку ))) Задача была поставлена четко, заказчик всегда на связи, отвечает на вопросы. Оплата после выполнения быстрая. Была рада сотрудничеству!!! Спасибо еще раз!!!
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