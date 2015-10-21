Сбор базы электронных адресов

Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки202 просмотра
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Добрый день!

Необходимо собрать базу e-mail адресовпоставщиков (НЕ ЗАКАЗЧИКОВ) со следующих сайтов (гос. закупки и торговые

площадки):

http://zakupki.gov.ru/

http://www.sberbank-ast.ru/

https://www.roseltorg.ru/

http://etp.zakazrf.ru/

http://www.rts-tender.ru/

http://www.etp-micex.ru/

 

Интересуют только ПОСТАВЩИКИ (ИСПОЛНИТЕЛИ).

Просьба реально оценивать свои возможности в решении данноговопроса, а также указывать стоимость ваших услуг.

Также готовы рассмотреть приобретение уже собранных баз сэтих сайтов.

8 лет назад
ERMP
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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