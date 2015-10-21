Необходимо переделать раздел на сайте http://l-angel.ru/

На главной странице есть раздел в домике: "а все начиналось так..." - http://l-angel.ru/istoriya-sozdaniya.html

Нужно переделать его на продажу услуги "Детский день рождения".

Текст содержания и пояснения в приложенном файле. Заголовки трёх ценовых предложений из текста написать на каких-нибудь графических тортиках-конфетках.

Под предложениями в тексте сделать кнопку "заказать" (указано во вложении), при нажатии на которую можно будет ввести имя, почту и телефон для связи. Вся эта информация отправляется на почту.