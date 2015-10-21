Разместить 100 объявлений

Необходимо разместить объявления на таких ресурсах как olx.kz, krisha.kz, kolesa.kz, market.kzТексты и фото объявлений уже имеются. Нужно создать аккаунты ABS-Electric, ABScompany, A.B.S.Electric - в таком духе, главное чтобы везде было ABS и от их лица подавать объявления.

Объявления имеют четыре направленности - электромонтаж, сантехника, грузоперевозки и строительство/ремонт. По 25 объявлений на каждый сегмент. В случае грузоперевозок - 9 на kolesa.kz и по 8 на остальные площадки. Со строительством, монтажом и сантехникой - 9 на krisha.kz и по 8 на остальные.

в случае необходимости, можно слегка менять текст, но не заголовки(!)

Критерий завершения - 100 ссылок на рабочие объявления и предоставленные аккаунты и пароли.