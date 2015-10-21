Наполненние сайта

Есть прайс товаров с артикулами (8500 наименований). Нужно к каждому товару найти изображение и кинуть ее в папку (папки пронумерованы артикулами товаров) и того в 8500 картинок в 8500 папок, [u]папки уже созданы.[/u] Изображения не должны ...