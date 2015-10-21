Наполненние сайта

Добрый день, нужно добавить около 1000 товара из интернет магазина в группу вк в раздел товары. Предлагайте адекватную цену
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, требуется наполнение шаблонного сайта контентом.
Начиная от статей, картинок, ифографикй, заканчивая форматированием текста на странице, используя VisualComposer.
В прикрепленном ТЗ есть вся необходимая информация для оценки стоимости проекта.
Если есть вопросы, готов ответить и подкорректировать ТЗ.
Документ в PDF, необходимо скачать и открыть Adobe Reader на локальном компьютере. Для краткого ознакомления, приложил файл *.doc.
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