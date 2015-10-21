Наполнение сайта на Wordpress

Наполнение сайтовЗакрыт13 заявок234 просмотра
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Здравствуйте! Нужно собрать информацию про украинские компании по теме пищевое производство (лого, адрес, телефоны, почта, ассортимент или услуги) и добавить их на сайт wordpress в виде обычных записей по примеру уже размещенных. 

Для начала требуется разместить 150 таких записей.

Напишите, пожалуйста, цену, за которую готовы выполнить задание и, если есть, скиньте портфолио.

Заранее спасибо за проявленный интерес к заданию

WordPress
8 лет назад
escalada
Артур 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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