Наполнение сайта на Wordpress

Здравствуйте! Нужно собрать информацию про украинские компании по теме пищевое производство (лого, адрес, телефоны, почта, ассортимент или услуги) и добавить их на сайт wordpress в виде обычных записей по примеру уже размещенных.

Для начала требуется разместить 150 таких записей.

Напишите, пожалуйста, цену, за которую готовы выполнить задание и, если есть, скиньте портфолио.

Заранее спасибо за проявленный интерес к заданию