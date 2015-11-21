Распространение популярной игры на торрентах

Необходимо распространить на популярных торрентах раздачу старой популярной игры

Список торрентов будет предоставлен исполнителю.

Описание раздачи, скриншоты, торрент файл и всё остальное так же будет предоставлено исполнителю

Вам необходимо просто придти на торрент и опубликовать раздачу..

Главная проблема состоит в том, что модерация торрент-трекеров зачастую не

пропускает раздачу, т.к. разных репаков данной игры великое множество, и

еще один им не к чему.

В связи с этим для исполнителя назначается следующий принцип работы:

1. За успешно размещенную раздачу на торренте, которая прошла модерацию вы получаете 250 руб.

2. Если раздачу не пропускают, то вы связываетесь с администрацией (модерацией проекта) и пытаетесь договориться.

2.1 Если договорились о размещении раздачи на бесплатной основе, то получаете 700 руб.

2.2 Если договорились о размещении раздачи на платной основе, то получаете 350 руб.

Возможны премии за дополнительные заслуги :)