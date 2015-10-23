Общение на форуме

Добрый день, Уважаемые фрилансеры. Необходимо перенести с обычного html сайта, без админки, товар на сайт, на CMS битрикс. На сайте товаров немного, описание товара тоже не большое. Работы на час, два. Данная работа, отлично подойдет ...
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