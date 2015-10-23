Перенести контент с сайта на сайт.

Добрый день, Уважаемые фрилансеры. Необходимо перенести с обычного html сайта, без админки, товар на сайт, на CMS битрикс. На сайте товаров немного, описание товара тоже не большое. Работы на час, два. Данная работа, отлично подойдет для новичков. Те кто не разбирается, могу проконсультировать и подсказать что да как. Бюджет не большой, работы толком нет.