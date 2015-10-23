Оформить 10 статей на сайте под WordPress

Нужно создать маленький каталог товаров в CSV. категория\название товара,описание,артикул,цена,фотографии товаров мало,около 70.Часть товаров будет дублироваться напр. игрушка 4Гб, на нее нужно будет сделать клон в этой-же категории 8Гб,16гб и т.д. Материалы я предоставляю для работы. До 5USD.