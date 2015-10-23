Оформить 10 статей на сайте под WordPress

$5
Наполнение сайтовЗакрыт18 заявок291 просмотр
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Тексты уже написаны, требуется только оформить их. Оформление включает в себя: добавление картинок и видео.

Статьи небольшого объема (в среднем 4000-6000 знаков).

WordPress
8 лет назад
romancpa
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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