Наполнение контентом сайта на Opencart 2

Наполнение сайтовЗавершен11 заявок262 просмотра
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ТЗ в приложении - интересует цена и сроки.

Нужно перенести каталоги 

https://yadi.sk/d/WirqMGv1jykNA

OpenCart
8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
provit09
Илья 
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Все прошло хорошо
хороший заказчик, рекомендую
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