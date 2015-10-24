Контент-менеджер в мото группу вк на месяц

В региональную мото группу на месяц требуется контент-менеджер, который в теме. Необходимо делать 4-5 постов в день, но качественного контента. :) Оплата - 300 грн на карту ПБ в конце месяца. 5 постов это не много, у меня в день уходит до получаса, максимум час, чтобы найти и обработать контент. Ещё раз повторю, что оплата в гривне.