Контент-менеджер в мото группу вк на месяц

$13
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В региональную мото группу на месяц требуется контент-менеджер, который в теме. Необходимо делать 4-5 постов в день, но качественного контента.  :) Оплата - 300 грн на карту ПБ в конце месяца. 5 постов это не много, у меня в день уходит до получаса, максимум час, чтобы найти и обработать контент. Ещё раз повторю, что оплата в гривне.

8 лет назад
Ukraina
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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