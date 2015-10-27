Поиск тем и оформление материалов

Требуется отбор тем и публикация готовых материалов по теме «утеплениепенополиуретаном».

Что именно нужно делать:

1. На основе данных конкурентов отобрать темы для написания статей, которые будет писать копирайтер.

1.1 – для каждой подобранной темы нужно будет из этого же документа собрать смежные запросы (например, если тема «утепление стен», то нужно просмотреть весь документ на похожие слова, допустим «утепление

стен ппу» или «утепление стен брусового дома»)

2. Написанный копирайтером текст нужно будето формить и разместить на сайте, для этого вам понадобиться

2.1 – Поиск картинок под тему текста (google images)

2.2 – базовые знания paint.net / photoshop(для оформления картинки и задания размеров)

﻿2.3 – поиск видеоматериалов по теме и ихредактирование (здесь понадобится знание sony vegas, но этот вопрос будем обсуждать индивидуально)

Все результаты вашей работы вы будете учитывать в google документе,по результатам которого будет происходить оплата.

Оплата производится только после того, как вы уже опубликуете готовый вариант материала. Т.е. после подбора слов копирайтер пишет текст, в это время вы ожидаете или занимаетесь поиском новых тем.

Все что вам кажется сложным на самом деле просто. Мы проведем вам полную демонстрацию от первого до последнего пункта как это делается.

Оплата 2 у.е. за один материал.