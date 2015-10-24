Копирайт + поиск фото.

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Нужно написать 4 статьи. И найти фотографии в интернете

1. Тема: Качество копий часов

(Текст должен одобрять копии наручных часов)

Объём: 5000 символов.

2. Тема: Часы в стиле

Объём: 5000 символов.

3. Тема: Наручные часы фото (необычные, оригинальные)

Объём: Текст 500-1000 символов + фото 60 штук (по ширине min 700px)

4. Тема: Механизм наручных часов

Объём: Текст 5000 символов + фото 10 штук (по ширине min 700px)

Фото найти самостоятельно в интернете нужно будет.

8 лет назад
grest
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов