Собрать базу потенциальных клиентов из поисковиков

Даю список запросов, с нужным мне количеством адресов для каждого запроса, (приблизительно нужно набрать 10000 компании) пробиваете через яндекс и гугл по моим ключам в регионе мск, и собираете мне в таблицу, название домена, адрес почты и еще пару критериев не сложных, самое главное внимательность, чтобы не было повторов чтобы не путали тематику и тд, предлагаю за каждый сайт 1 рубля, если не устраивает предлагайте свои условия, вначале надо будет более подробно пообщаться по скайпу и потом приступить