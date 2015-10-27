Собрать базу потенциальных клиентов из поисковиков

Требуется отбор тем и публикация готовых материалов по теме «утеплениепенополиуретаном». Что именно нужно делать: 1. На основе данных конкурентов отобрать темы для написания статей, которые будет писать копирайтер. 1.1 – для каждой подобранной темы нужно будет из этого ...
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Даю список запросов, с нужным мне количеством адресов для каждого запроса, (приблизительно нужно набрать 10000 компании) пробиваете через яндекс и гугл по моим ключам в регионе мск, и собираете мне в таблицу, название домена, адрес почты и еще пару критериев не сложных, самое главное внимательность, чтобы не было повторов чтобы не путали тематику и тд, предлагаю за каждый сайт 1 рубля, если не устраивает предлагайте свои условия, вначале надо будет более подробно пообщаться по скайпу и потом приступить
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