Контент менеджер для медицинского магазина удаленно

Наполнение сайтовЗакрыт34 заявки661 просмотр
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Базовое медицинское образование.

Навыки работы на компьютере, быстрая обучаемость для работы с простыми

программами по простой обработке текста и графики.

Усидчивость и исполнительность.

Работа удаленно. (Офис: Москва-Румянцево)

В основные задачи будет входить оформление товаров и категорий на сайте, изменение цен. (инструкции будут предоставлены).

Оформление сайта компании и написание статей по плану,примерно 1 статью в день.

Подбор фотографий и картинок для сайта.

Поддержка профилей в соцсетях, публикация анонсов в Facebook, ВКонтакте

(инструкции будут предоставлены).

Ежедневная отчетность по проделанной работе

 

Необходимые навыки:

Знание и опыт работы контент менеджером с CSM Bitrix

Базовое знание HTML

Ежедневно 4-5 часов.

Оплата фиксированная в месяц.

В ответах, пожалуйста указывайте желаемый размер оплаты.

Спасибо. 

8 лет назад
Alexey_
36 летИзраиль
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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