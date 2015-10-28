Контент менеджер для медицинского магазина удаленно

Необходимо полностью перенести все материалы и посты из группы ( рок-группа) vkontakte в facebook https://vk.com/backinblackband
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Базовое медицинское образование.
Навыки работы на компьютере, быстрая обучаемость для работы с простыми
программами по простой обработке текста и графики.
Усидчивость и исполнительность.
Работа удаленно. (Офис: Москва-Румянцево)
В основные задачи будет входить оформление товаров и категорий на сайте, изменение цен. (инструкции будут предоставлены).
Оформление сайта компании и написание статей по плану,примерно 1 статью в день.
Подбор фотографий и картинок для сайта.
Поддержка профилей в соцсетях, публикация анонсов в Facebook, ВКонтакте
(инструкции будут предоставлены).
Ежедневная отчетность по проделанной работе
Необходимые навыки:
Знание и опыт работы контент менеджером с CSM Bitrix
Базовое знание HTML
Ежедневно 4-5 часов.
Оплата фиксированная в месяц.
В ответах, пожалуйста указывайте желаемый размер оплаты.
Спасибо.
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