Внести изменения в сайт

Наполнение сайтовЗавершен2 заявки182 просмотра
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Сайт на вордпрес, количество страниц ~ 8 шт., на которых необходимо изменить либо добавить текст. Текст продиктует человек по телефону (в основном это рассатновка абзацев и увеличение интервалов между азацами), описывать задание текстом не целесообразно. Также необходимо увеличить размер шрифта в главном меню, чтобы все пункты поместились в одну строку, нужно сделать самые длинные пункты меню в двестроки (такие как пункт 9 меню  Дополнительная информация). Предпочтительно связь телефоном ЛАЙФ Украина. Объем работы не большой, на некоторых страницах изменения мизерные.

Сайт для редактирования: asthma.in.ua

8 лет назад
nppekos
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
nickfluk
Николай 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена. Спасибо
Сотрудничеством доволен. Оплата своевременно.
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