Внести изменения в сайт

Сайт на вордпрес, количество страниц ~ 8 шт., на которых необходимо изменить либо добавить текст. Текст продиктует человек по телефону (в основном это рассатновка абзацев и увеличение интервалов между азацами), описывать задание текстом не целесообразно. Также необходимо увеличить размер шрифта в главном меню, чтобы все пункты поместились в одну строку, нужно сделать самые длинные пункты меню в двестроки (такие как пункт 9 меню Дополнительная информация). Предпочтительно связь телефоном ЛАЙФ Украина. Объем работы не большой, на некоторых страницах изменения мизерные.

Сайт для редактирования: asthma.in.ua