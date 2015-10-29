Разместить 500 объявлений

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Разовая работаТребуется разместить 500 объявлений о распродаже оборудованияна досках в интернете.Оплата — по готовности и приемки работ.Просьба предлагать конкретную стоимость!БЕЗ СТОИМОСТИ РАБОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ПРИСЫЛАТЬОсновной критерий — СТОИМОСТЬ

8 лет назад
Vivanov70
Владимир 
53 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад