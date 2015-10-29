Разместить 500 объявлений

Сайт ecotraffic.ru Товары на сайте с характеристиками и фото добавляет другой специалист. Нужно добавлять только уникальное описание. В ТЗ будет указываться количество знаков, которое нужно добавить в товар или раздел. На каждые 500 знаков желательно вставлять изображение. Интересует сколько будет стоить ...