Зарегистрироваться на зарубежных форумах из списка и прокачать аккаунт

Необходимо зарегистрироваться на зарубежных форумах, которые на английском языке. Сделать качественные аккаунты, под каждый аккаунт отдельный email регистрируете на gmail. Далее общаетесь на этих форумах набирая минимум 10 постов. Далее аккаунт передаете нам вместе с почтой. Посты должны быть осмысленными и на хорошем английском языке. Список формумов даём исполнителю. Интересует стоимость работы за 1 полностью заполненный аккаунт с 10 постами. Тематика форумов - бизнес и финансы