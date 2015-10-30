Требуется создать 10 карточек товара в CSV

Около 900 пунктов по рф. Надо сделать карту с отмечеными пунктами на базе веб карт. Если можно автоматом подгружать там, то тем лучше. У каждого пункта должен быть указан, адрес, время работы, стоимость доставки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для интернет магазина по продаже ноутбуков, требуется файлик из 10-ти позиций товаров.
10р. за одну карточку,
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