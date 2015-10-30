Требуется создать 10 карточек товара в CSV

$3
Наполнение сайтовЗавершен7 заявок207 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для интернет магазина по продаже ноутбуков, требуется файлик из 10-ти позиций товаров. 

10р. за одну карточку,  

8 лет назад
burho
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
bastor
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$3
1 день
Я, как начинающий заказчик, рекомендую Алексея. Работу выполняет качественно, терпеливо все объясняет, делает все быстро.
Сотрудничество прошло успешно. С заказчиком - как и с оплатой - проблем не возникло :) Мои рекомендации!