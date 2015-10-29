Необходимо опубликовать 30 статей на CMS Wordpress.

В обязанности входит:

1. Получение статьи и её публикация на блоге. Проверка - есть ли подобная статья на сайте.

2. Подбор и обработка картинок для статей. Должен быть вкус к картинкам. Картинки отличного качества.

3. Прописывание картинкам Title, подписи — это одно предложение для всех данных, будет означать что вы хотели сказать этой картинкой. Alt картинки, что на самом деле на картинке.

4. Подбор видео (одного и более) на сервисе Youtube.com. В статью вставляется просто ссылка.

5. Заполнение у статей Заголовка, Title, Keywords, Description (поставляются копирайтерами).

6. Перелинковка внутри статьи на другие статьи сайта (не менее 5 ссылок)

7. Соблюдение структурности документа — Заголовки, списки и прочее.

8. Вставка тега после первой картинки и некоторого количества текста. More с текстом внутри. Должно получиться вот так:

9. Финальная проверка тошнотности.

Есть видео с правильным процессом публикации.

Количество публикаций в день — около 5-10. Один сайт. Оплата партиями по вашим отчётам.

Опишите свои успехи в этой области. Если возникают вопросы, задавайте. Я готов к плодотворному обсуждению вопроса. Но мне нужны только те люди, которые умеют это делать, а ещё лучше, которые могут даже подсказать мне что-то. Это будет огромным плюсом вам.

При успешном прохождении тестовой публикации начинаем работу.

Цена за публикацию - 50 рублей за одну статью или 1500 за все 30 статей.