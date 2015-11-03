Составить список в Excel

$10
Наполнение сайтовЗавершен18 заявок224 просмотра
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Привет, уважаемый Фрилансер.

Требуется составить список известных людей (звезд) в таблицу Excel из источника, который будет дан. Порядка 500 человек.

Таблица включает в себя:

1. Фамилия и Имя звезды(на русском);

2. Ник и ссылка на профиль в Instagram;

3. Ник и ссылка профиль в Twitter;

4. Ник и ссылка профиль в Facebook.

Шаблон-файл Excel будет предоставлен после выбора исполнителя.

Срок 3-5 дней.

Если хочешь подзаработать, оставляй свою заявку.

Буду ждать. Удачи!

8 лет назад
lilraider
Антон 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Megen
Елена 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$10
5 дней
Все было сделано в срок. Человек всегда на связи. Благодарю за сотрудничество.
Четкая постановка задачи, оперативная оплата. Спасибо за сотрудничество!