lilraider

Антон lilraider

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

mirolana
49 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Исполнитель для подбора и публикация тем на сайт
WordPressНаписание статей
Позитивное впечатление от работы. Задачи формулировались четко, работа была принята в оговоренные сроки, оплата выполнена своевременно.
Светлана - отличный контент-менеджер. Справляется со своей работой на 100%. Очень рад, что сотрудничаю с этим человеком!
Ответный отзыв
Megen
Елена 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Составить список в Excel
Четкая постановка задачи, оперативная оплата. Спасибо за сотрудничество!
Все было сделано в срок. Человек всегда на связи. Благодарю за сотрудничество.
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altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Повысить уникальность диплома
Спасибо за четкое задание, комфортное и приятное общение, быструю оплату!
Работа была выполнена. Все хорошо. Рекомендую Елену к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Nat13
36 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Статьи для чайного магазина
Написание статей
Отличный заказчик. Подвела со сроками, но человек дождался, пока смогу сдать работу, оплатил быстро и в полном объеме. На протяжении всего сотрудничества - только вежливое общение. Однозначно рекомендую!
Наталия хороший человек, правда вот со сроками подвела. Но в итоге все было сделано. Впечатления от сотрудничества на 4-. Сроки оказались важным моментом в проекте.
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micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Наладить работу сервера
DebianWordPress
Отличный заказчик, задача ясная, доступы сразу предоставлены, проверка и оплата моментально! Рекомендую!
Сергей адекватный человек, который легко идет на контакт. Справился с заданием на 110%, предложил свои решения неожиданных проблем в ходе выполнения задания. Рекомендую для людей которые стремятся к долгосрочному сотрудничеству. Спасибо. Будем работать дальше.
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