Здравствуйте. Требуется написать статьи на тему Звезды и Шоу Бизнес. От автора требуется: Подобрать актуальные новости и фотографии.Сделать уникальным контент.Требование к исполнителю:Девушка 20-30 лет;Наработки в данной сфере (источники, ...
- $100Копирайтинг16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Привет, уважаемый Фрилансер. Требуется составить список известных людей (звезд) в таблицу Excel из источника, который будет дан. Порядка 500 человек. Таблица включает в себя: ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Требуется повысить уникальность диплома с 40% до 80% (antiplagiat.ru). В готовой работе около 70 страниц. Тематика диплома: Юриспруденция. Срок 4-5 дней. ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Для сайта женской тематики требуется автор для корректировки и написания 300 статей. Требования к автору: 1. Знание русского на отлично (грамматика, пунктуация) 2. Ответственный ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $30
Всем привет! Требуется специалист по настройке/отладке серверов (знакомый с Wordpress). ОС Debian 6. Нужно решить 2 следующие задачи: 1. Выяснить почему ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Всем привет. Ищу исполнителя для написания 17 статей для чайного магазина. Статьи: для категорий, подкатегорий, товаров и информационного плана. Имеется техническое задание для исполнителя. ...Завершен10 лет назад
- $1000
Всем привет. Веду поиск исполнителя для написания работы по географии "Тема прикреплена в файлах" Работа с уклоном в географию. Требуются карты, графики и.т.д. ...Завершен11 лет назад
- $250
Здравствуйте. Требуется редактор на сайт женской тематики. Рубрики: Продукты, Здоровье, Красота, Дети, Дом, Диеты. Что нужно будет делать: 1. Подбирать темы статей 2. Подбирать ключевые слова ...Копирайтинг55 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте. Для сайта женской тематики требуются авторы статей. Темы статей связаны с такими рубриками как: Продукты питания, Красота, Диеты, Здоровье, Дети, Дом/Дача. Требования ...Копирайтинг41 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Приветствую, уважаемые фрилансеры. Требуется человек который знает Wordpress на 5+ для решения нестандартных задач связанных с этой CMS. Работа преимущественно в плане верстки, написании и доработки кода ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $15
Здравствуйте, уважаемые дизайнеры. Нужно создать баннер на женскую тематику. Размер 240x400 Все подробности в личной переписке. Оставляйте свои контакты Skype.Баннеры8 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется человек для перевода и публикации новостей тематики "Медицина", "Здоровый образ жизни" с англоязычных сайтов. Направление перевода с английского на русский. ...Переводы24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется ответственный человек для работы на сайте-журнале женской тематики. Темы статей: Здоровье, Красота, Дети, Питание, Диеты, Фитнес. Обязанности: 1. Подбор тем для статей. 2. Написание, либо ...Завершен12 лет назад
Статьи для описания софта.Завершен12 лет назад
- $2500
Требуется потоковое написание статей на разные тематики. Каждая статья от 1500 знаков. В неделю не менее 50 статей. Дополнительно контент-менеджмент.Завершен12 лет назад
- $100
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется один человек для постоянного написания статей в систему Миралинкс. Темы: Здоровье, Красота, Кулинария. Недвижимость Санкт-Петербурга. Требования: ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $12
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется реферат на одну из представленных тем по "Экономической психологии" 1.Экономическая психология в системе наук. 2."Экономический "человек и мотивы его деятельности. ...Завершен12 лет назад
Всем привет. Нужен человек, для написания статей. Тематика статей: Здоровье, Кулинария, Спорт.Копирайтинг33 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте. Требуется человек для написания статей по тематике Здоровье, Полезные свойства продуктов, Народные рецепты. Дается тема, пишется статья. Размер статьи от 3000 знаков ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Для контентного проекта требуются на постоянную работу ответственные люди. Тематики статей: Дом, Еда, Здоровье, Семья, Дети, Красота, Мода, Образование, Наука, Культура, Hi-Tech, Финансы, Путешествия, Психология, Животные, Хобби, ...Завершен13 лет назад