Написание и корректировка статей

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Закрыт24 заявки325 просмотров

Здравствуйте.

Для сайта женской тематики требуется автор для корректировки и написания 300 статей.

Требования к автору:

1. Знание русского на отлично (грамматика, пунктуация)

2. Ответственный подход к работе

3. Опыт написания от 1 года.

4. Пунктуальность. Сдача материала в срок.

5. Наличие отзывов на weblancer.net

Порядок работы:

1. Вам высылаются темы статей с указанными сроками сдачи.

2. Вы пишите статьи, выполняете необходимые исправления(корректировки) статей и отправляете их обратно.

3. Статьи проверяются на: грамматические ошибки, лишние пробелы, наличие ключевых слов/фраз, количество знаков, наличие подзаголовков. Если присутствуют какие-то грубые недочеты, статья возвращается на доработку.

Работа через megaplan.ru

Написание статей
10 лет назад
lilraider
Антон 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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