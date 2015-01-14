Статьи на тематику Звезды и Шоу Бизнес

$100
КопирайтингЗакрыт16 заявок351 просмотр
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Здравствуйте.

Требуется написать статьи на тему Звезды и Шоу Бизнес.

От автора требуется:

  • Подобрать актуальные новости и фотографии.
  • Сделать уникальным контент.
Требование к исполнителю:
  • Девушка 20-30 лет;
  • Наработки в данной сфере (источники, опыт работы).
Тем, кто имеет опыт работы в данной тематике, просьба указать где и кем вы работали (работаете).

Оплата Webmoney или Tinkoff Bank.

Для связи используется Skype. Поэтому указывайте его в заявке.

8 лет назад
lilraider
Антон 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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