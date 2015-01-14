Статьи на тематику Звезды и Шоу Бизнес

Требуются копирайтеры на блог по нише здоровый образ жизни. Писать нужно будет не о болезнях, а о здоровье (питание, натуральные средства для красоты и здоровья, физическая активность, чистки организма, стройность, женское здоровье) Пол: женский Навыки: поиск информации ...
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Здравствуйте.
Требуется написать статьи на тему Звезды и Шоу Бизнес.
От автора требуется:
- Подобрать актуальные новости и фотографии.
- Сделать уникальным контент.
- Девушка 20-30 лет;
- Наработки в данной сфере (источники, опыт работы).
Оплата Webmoney или Tinkoff Bank.
Для связи используется Skype. Поэтому указывайте его в заявке.
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