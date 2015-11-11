Необходимы хорошие отзывы о магазине

Добрый день! Нужен копирайтер, который хорошо разбирается в IT тематике. На данный момент нужна статья для блога: "Система контроля версий" (что это и для чего, какие бывают, как настроить, какие программы использовать). Объем: 3000-6000 символов без пробелов (можно ...