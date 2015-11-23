Написать 22 описания для сайта про медицину

КопирайтингЗавершен7 заявок221 просмотр
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Необходимо написать 22 разных текста. Темы:

    • Гастроэнтерология
    • Гинекология
    • Дерматология
    • Кардиология

      • Кардиохирургия
    • Ортопедия

      • Эндопротезирование
    • Онкология
    • Офтальмология
    • Оториноларингология (ЛОР)
    • Педиатрия
    • Реабилитация
    • Стоматология
    • Травмотология
    • Лечение неотложных состояний
    • Урология
    • Физиотерапия
    • Хирургия
    • Эндокринология
    • Пульмонология
    • Пластическая хирургия
    • Радиохирургия
Примеры:

Тексты по 1500 символов.

Отсутствовать любые грамматические и синтаксические ошибки.

Минимальная уникальность текста 75%.

Также текст должен быть структурирован по заголовкам.

Оплата: Через Paypal

8 лет назад
Skumbriy
Игорь 
38 летГермания
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Rica-Rica
Эрика 
62 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
1 отзыв
8 лет назад
$1
7 дней
Очень качественная работа и приятный исполнитель. Работа проведена в срок. Любые изменения в тексте выполнялись очень быстро. Рад дальнейшему сотрудничеству.
Работать с Игорем -одно удовольствие!
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