Пресс релиз

$32
КопирайтингЗакрыт7 заявок164 просмотра
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Нужен хороший пресс-релиз компании.

Тема: Прихожая с подарком

За покупку в интернет магазине или розничном магазине (около 50 бутиков) дарим подарок: в виде предметы интерьера ручной работы (кованные часы или зонтницу). Условия акции на странице http://www.bogacho.ru/category/actions/name/novemberClocks/

Описать саму компанию и что там еще надо для хорошего результата.

Необходимую информацию предоставлю по запросу.

анонс: до 500 символов

релиз: 2 500 символов (можно больше)

Результат:

Пресс релиз будет размещаться на новостных и пресс релизных сайтах, цель заставить клиента перейти на сайт компании: ознакомиться с акцией с продукцией.

Жду от вас вопросов, ваши предложения и примеры ваших работ. Для получения приоритета в получении проекта присылайте уже написанную часть пресс релиза.

8 лет назад
Zvon
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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