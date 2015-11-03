Ищу человека для еженедельного написания компьютерных статей в IT блог. Тексты + картинки, сайт на wordpress. Будет выбран только один. Ищу того кто будет писать качественные статьи на сайт, в раздел http://alexzsoft.ru/stati . Желательно с опытом системного администрирования, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен хороший пресс-релиз компании.
Тема: Прихожая с подарком
За покупку в интернет магазине или розничном магазине (около 50 бутиков) дарим подарок: в виде предметы интерьера ручной работы (кованные часы или зонтницу). Условия акции на странице http://www.bogacho.ru/category/actions/name/novemberClocks/
Описать саму компанию и что там еще надо для хорошего результата.
Необходимую информацию предоставлю по запросу.
анонс: до 500 символов
релиз: 2 500 символов (можно больше)
Результат:
Пресс релиз будет размещаться на новостных и пресс релизных сайтах, цель заставить клиента перейти на сайт компании: ознакомиться с акцией с продукцией.
Жду от вас вопросов, ваши предложения и примеры ваших работ. Для получения приоритета в получении проекта присылайте уже написанную часть пресс релиза.
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