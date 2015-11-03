Коммерчески привлекательные тексты

Добрый день!

Ищется копирайтер для написания большого объема текстов.

Проект достаточно долгосрочный – сначала категории, а потом товары (больше все-таки товары)!

Хотелось бы узнать стоимость Ваших услуг на основе требований к тексту - https://yadi.sk/d/8fOFiLJgjwkKG

Кто хочет показать свои возможности на Я.Диске есть задание на категорию.

Тексты нужны не просто СЕО-простыня, а с конкретным предложением – коммерческие. Т.к. к ним жесткие требования, в процессе расслабиться не получится, но будет интересно)

Тексты должны быть на порядок выше качеством чем у конкурентов - упор на контент. За счет контента - должны продавать!