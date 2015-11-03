Коммерчески привлекательные тексты

Ищу человека для еженедельного написания компьютерных статей в IT блог. Тексты + картинки, сайт на wordpress. Будет выбран только один. Ищу того кто будет писать качественные статьи на сайт, в раздел http://alexzsoft.ru/stati . Желательно с опытом системного администрирования, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Ищется копирайтер для написания большого объема текстов.
Проект достаточно долгосрочный – сначала категории, а потом товары (больше все-таки товары)!
Хотелось бы узнать стоимость Ваших услуг на основе требований к тексту - https://yadi.sk/d/8fOFiLJgjwkKG
Кто хочет показать свои возможности на Я.Диске есть задание на категорию.
Тексты нужны не просто СЕО-простыня, а с конкретным предложением – коммерческие. Т.к. к ним жесткие требования, в процессе расслабиться не получится, но будет интересно)
Тексты должны быть на порядок выше качеством чем у конкурентов - упор на контент. За счет контента - должны продавать!
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