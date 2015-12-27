Написание текстов медицинской тематики для сайта медклиники

КопирайтингЗавершен15 заявок207 просмотров
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Главное условие - медицинская грамотность

Тексты нужны максимально короткие, структурированные, ёмкие и полезные, чтобы посетитель сайта, потратив минимально возможное время, понял важные моменты конкретной темы (услуга, специалист, заболевание, симптом..)

В ТЗ указываю слова "ключевые слова" и примерный плвн того что должно быть в тексте.

Пишите Ваши цены и опыт

8 лет назад
itpoint
Павел 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Zhanna_CM
Жанна 
51 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$30
7 дней
Работаем с Жанной по мед тематике, всё отлично, рекомендую!
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