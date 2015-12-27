Нужно SEO-тексты для сайта японской косметики и бытовой химии. Требования: общее соответствие тематике - уходовая косметика, бытовая химия. Автор должен разбираться в нюансах японской и корейской косметики. Вписать ключевые слова и форматировать согласно ТЗ. Объем одной ...
Написание текстов медицинской тематики для сайта медклиники
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Главное условие - медицинская грамотность
Тексты нужны максимально короткие, структурированные, ёмкие и полезные, чтобы посетитель сайта, потратив минимально возможное время, понял важные моменты конкретной темы (услуга, специалист, заболевание, симптом..)
В ТЗ указываю слова "ключевые слова" и примерный плвн того что должно быть в тексте.
Пишите Ваши цены и опыт
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