Нужен копирайтер для написания качественный статей

КопирайтингЗакрыт17 заявок205 просмотров
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Здравствуйте. Нужен копирайтер для написания качественных текстов различной тематики.

Требования:

1. Качественные, интересные и полезные тексты для людей

2. Ответственное отношение к работе

3. Адекватная цена за ваши услуги

8 лет назад
Aleg271
42 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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