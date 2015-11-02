Нужен копирайтер для написания качественный статей

Нужно написать новости туристической тематики (оформление виз) с размещением через админку Wordpress. Всего 30—50 штук в течение месяца. Ищу грамотного автора, который сможет достоверно передать всю информацию без лишних слов. Оформление новости простое (1-2 картинки, прописать заголовок, ...
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Здравствуйте. Нужен копирайтер для написания качественных текстов различной тематики.
Требования:
1. Качественные, интересные и полезные тексты для людей
2. Ответственное отношение к работе
3. Адекватная цена за ваши услуги
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