Рерайт жанров кино

Необходим рерайт жанров: семейные, детективы, исторические и.т.п - всего 22, по 2000+- символов без пробелов.

Рерайт по сути нужен постоянно, фильмы и сериалы в основном.

Исполнителя буду выбирать по лучшему сочетанию цена-качество, возможно на этот заказ возьму несколько и разделю его, чтобы выявить наиболее подходящего исполнителя.

От исполнителя:

Цена за 1000 збп

Пример оригинала и вашего рерайта

Требование к тексту:

1. Склонение описания жанра в сторону скачивания - Скачать *жанр* через торрент, скачать *жанр* с торрента, добавлением при возможности - бесплатно и без регистрации. Можно текст разбить на абзацы и использовать ключи как заголовки, не чаще чем 1 ключ (ключевую фразу) - на 500 знаков.

2. Уникальность не менее 90%