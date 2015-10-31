Рерайт жанров кино

КопирайтингЗакрыт17 заявок211 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим рерайт жанров: семейные, детективы, исторические и.т.п - всего 22, по 2000+- символов без пробелов.

Рерайт по сути нужен постоянно, фильмы и сериалы в основном.

Исполнителя буду выбирать по лучшему сочетанию цена-качество, возможно на этот заказ возьму несколько и разделю его, чтобы выявить наиболее подходящего исполнителя.

От исполнителя:

Цена за 1000 збп

Пример оригинала и вашего рерайта

Требование к тексту:

1. Склонение описания жанра в сторону скачивания - Скачать *жанр* через торрент, скачать *жанр* с торрента, добавлением при возможности - бесплатно и без регистрации. Можно текст разбить на абзацы и использовать ключи как заголовки, не чаще чем 1 ключ (ключевую фразу) - на 500 знаков.

2. Уникальность не менее 90%

8 лет назад
Sergeibu
Сергей 
37 летЭстония
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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