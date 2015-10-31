Статья для сайта женской одежды

Требуется добавить добавить несколько рецептов на форум. Требуется делать рерайт рецептов с других сайтов, плюс размещать рецепт на форму (с переносом фото) Интересует стоимость одного рецепта и срок, то есть сколько в день вы сможете перенести рецептом ...