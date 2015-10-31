Написание статей

КопирайтингЗакрыт15 заявок254 просмотра
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Добрый день!

Нужно написать статьи на тему саморазвития (dawn-wisdom.ru).

К каждой статье нужно предоставить:

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Прошу в заявке писать:

Cтоимость 1000 збп. (вместе с мета-тегами).

Стоимость поиска 1 темы. 

Написание статей
8 лет назад
catAdmiral
34 годаКазахстан
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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