Написание отзывов к фильмам на украинском языке

КопирайтингЗакрыт9 заявок279 просмотров
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Написание комментариев к фильмам/сериалам/сайтам на украинском языке за максимально низкую цену. Высокая грамотность не нужна. Примерно 2 тысячи знаков за день.

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8 лет назад
daryna_manager
Дарина Махно 
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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