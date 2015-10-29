Написание коммерческого HTML письма

Для начала нужна статья - обзор менеджера паролей keepass, разумеется вместе со скринами. Требование к копирайтеру: 1) Вы должны хорошо разбираться в компьютерной тематике: софт, интернет сервисы, настройка, оптимизация пк и т.д. 2) Примеры ваших работ обязательно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо составить красивое коммерческое предложение в виде HTML письмо основание на сайте который продвигается.
Письмо должно быть графическое и с красивым текстом.
Текст за основу предоставляется, примерное понимание письма тоже имеется.
Высылайте свои работы для ознакомления.
- Похожие заказы
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно найти и сделать рерайт описаний товаров для интернет-магазина сантехники.Завершен8 лет назад
Доброго времени суток! [list][url=http://vester2013.ru/catalog/perchatki_i_rukavitsy/odnorazovye_perchatki/][/url][/list][b]I[/b][b]. Требуются СЕО-тексты для следующихразделов и подразделов сайта (перечень во вложении): [/b]Требования: 1. Уникальность текстов от 80% по Адвего-плагиатусу. 2. Объем каждого текста – 1000 знаков (+- 100). 3. По тексту 2-3 прямых вхождения + 2 ...Завершен8 лет назад
1. Есть уже написанный текст 2. Есть много информации по данной странице 3. Есть критика по станице Надо написать продающий текст, основная задача - повышение конверсии. Оплата производится по факту передачи текстов + заключение сделки на weblancer.net или fl.ruКопирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Всех приветствую. Нужен опытный копирайтер, специализирующийся в тематике железобетонные изделия и прочие стройматериалы. Нужно написать 20 текстов по 2000 збп, согласно ТЗ. Оплата одной статьи = 20 грн или 60 руб. Оплата на Приват или ВМР.Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Для сайта игровой тематики ( прокачка персонажей, рейтов, покупка/продажа игровой валюты) требуется копирайтер с большим опытом игры в World of Warcraft. Вам будет необходимо писать статьи, посвященные указанной игре. Вы нам не подойдете, если: 1) Никогда не ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $4
Необходим рерайт статьи. Исходник 4105 знаков без пробелов. Объем готового материала должен быть примерно столько же. Уникальность не менее 85%. Оплачу 3-м исполнителям, поэтому сразу указывайте сроки и стоимость, чтобы указать Вас, если будем сотрудничать, ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен8 лет назад
Всем привет. Есть карточки товаров (одежда), от вас нужны описания. До конца ноября потребуется около 40000 знаков, потом ещё 2 месяца по столько же. Готов платить до 130р за 1000 збп, но качество должно быть ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт8 лет назад
Написать 55 текстов о разных компаниях и услугах. Оплата за тыс. 60 рублей. Опыт обязателен. Просьба оставлять свой емейл.Копирайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $155
Ищу талантливую девушку, которая бы писала яркие заголовки и делала 2-3 абзаца описания к вирусным видеороликам. [b]Что от вас требуется:[/b] [list][*]желание работать [*]писать яркие, кликабельные заголовки и описания (без ошибок!) [/list] [b]План работы[/b] [list=1][*]Находите вирусную запись. Первые несколько месяцев вирусные записи ...Завершен8 лет назад