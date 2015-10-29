Требуется качественный копирайт на тему софта

КопирайтингЗакрыт3 заявки187 просмотров
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Для начала нужна статья - обзор менеджера паролей keepass, разумеется вместе со скринами.

Требование к копирайтеру:

1) Вы должны хорошо разбираться в компьютерной тематике: софт, интернет сервисы, настройка, оптимизация пк и т.д.

2) Примеры ваших работ обязательно.

8 лет назад
dvarenysh
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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