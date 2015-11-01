Копирайт СЕО-текстов и статей

Доброго времени суток!

Требования:

1. Уникальность текстов от 80% по Адвего-плагиатусу.

2. Объем каждого текста – 1000 знаков (+- 100).

3. По тексту 2-3 прямых вхождения + 2 не прямых.

4. Текст должен быть читаем человеками, быть осмысленным и интересным.

5. Повествование от 3-го лица.

II. К каждому из этих текстов необходимо подготовить по статье (для размещения на сторонних сайтах).

Требования к статьям:

1. Уникальность текстов от 70% по Адвего-плагиатусу.

2. Объем каждого текста – 1000-1500 знаков (+-100).

3. Текст должен содержать в себе одно прямое вхождение ключевого слова, не с

самого начала, не в самом конце, жел-но ближе к началу.

4. Содержание не столь критично, но хорошо бы чтобы также не было бредом :)

5. Повествование от 3-го лица, лучше в новостном стиле.

Желательно – тестовое задание. Один из текстов для любого раздела сайта, можно

в меньшем объеме – так чтобы можно было оценить стилистику вашего написания.

Оплату предлагаю вести по факту сдачи каждой пятерки текстов и их проверки. Предпочтительно ЯД.